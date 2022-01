Im neuen Jahr 2022 scheint eine Rotation vom Technologiewerten hin zu Substanzwerten stattzufinden. Davon ist auch das Wachstumsunternehmen Netflix betroffen. Für das Finanzjahr 2021 wird ein erwartetes KGV von aktuell 56,19 ausgewiesen. Bis zum Jahr 2024 sollte das erwartete KGV auf aktuell 28 sinken. Nebenbei ist in dieser Periode ein jährliches Gewinnwachstum von durchschnittlich 23 Prozent geplant. Laut eigener Sichtweise hat Netflix noch viel Raum um zu wachsen. Im US-Markt der gesamten TV-Zeit an einem Tag macht der zukunftsträchtige Streaming-Anteil rund 28 Prozent aus. Von diesem Marktanteil führt Netflix Kopf an Kopf mit Youtube mit 6 Prozent. Der Konkurrent Disney+ kommt in dieser Gegenüberstellung nur auf einen Prozent Marktanteil.

.

Zum Chart

.

Seit der Veröffentlichung der Q3 Zahlen am 19. Oktober 2021 gab es in der Spitze an den drei Folgetagen einen Kurszuwachs in Höhe von 11 Prozent auf 690,01 US-Dollar. Knapp ein Monat später - am 17. November - wurde das All Time High von 700,99 US-Dollar erreicht. Die Performance ab dem All Time High fiel im Vergleich zur Benchmark NASDAQ 100 sehr durchwachsen aus. So fiel der Kurs ausgehend vom 18. November bis zum gestrigen Schlusskurs um 109,23 US-Dollar (-16 Prozent) auf 591,76 US-Dollar, während die Benchmark das Level halten konnte. In Höhe von 583,13 US-Dollar trifft die Kursentwicklung auf eine wichtige Kernunterstützung. Bei einem positiven Marktumfeld sollte die Unterstützung halten. Wird sie nachhaltig unterschritten, so kann der Kurs auf 511,35 US-Dollar einbrechen. Mittelfristig sollte aber die Kernunterstützung bei 583,13 US-Dollar nicht maßgeblich unterschritten und die Performance-Differenz zur Benchmark wieder verringert werden.