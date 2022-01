Gold seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Covestro vereinbart einen „einzigartig großen Liefervertrag“ (Zitat Handelsblatt) über jährlich 100.000 t Wasserstoff mit der australischen Fortescue Future Industries.Kommentar: Deutschland rettet mit diesem Vertrag, falls er überhaupt umgesetzt werden kann, 0,000026 % des Weltklimas unter der Voraussetzung, dass die Wasserstoffproduktion in Australien in klimaneutral gebauten Anlagen erfolgt, der Wasserstofftransport nach Deutschland in klimaneutral produzierten Schiffen erfolgt, der Wasserstoff in Deutschland in klimaneutral produzierten Anlagen verwendet wird und die Steuermittel, die für die Subventionen benötigt werden ausschließlich von Menschen erarbeitet werden, die in klimaneutralen Bereichen beschäftigt sind.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 51.269 Euro/kg, Vortag 51.179 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.