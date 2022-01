Nachdem Brent Crude Öl Anfang 2020 noch auf einem Niveau von 16,01 US-Dollar notiert hatte, drehte der Trend zur Oberseite ab, in drei Wellen ging es dabei auf 86,68 US-Dollar bis Anfang Oktober letzten Jahres und somit in den Bereich der Verlaufshochs aus 2018 aufwärts. Nach einem kurzzeitigen Rücksetzer zurück in den Bereich von 65,79 US-Dollar konnte schließlich die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden und brachte frische Mehrjahreshochs hervor. Zeitgleich steuert Brent jetzt allerdings größere Widerstände aus 2010/2012 an. Viel wichtiger ist jedoch die wellentechnische Auswertung der Erholungsbewegung seit Anfang 2020, die sich nun im Gewand einer fünfwelligen Impulswelle präsentiert.

Defizitäres Angebot

Die höhere Nachfrage und die niedrigen Erdölfördermengen dürften sich fortlaufend positiv auf die Ölpreisentwicklung auswirken, ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 86,71 US-Dollar könnte die Ausdehnung der fünften Kaufwelle in Richtung 90,00 und darüber rechnerisch glatt 95,00 US-Dollar vorantreiben. Entsprechend sollten long positionierte Anleger ihre Stopps nun enger nachziehen, aber auch ein frisches Investment käme angesichts des Aufwärtspotenzials noch durchaus in Betracht. Tiefer als 83,00 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht mehr abwärts gehen, da dann die laufende Erholungsbewegung einem Fehlsignal weichen könnte. Abschläge auf 78,00 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.