Palladium, das Metall wird in der Industrie vor allem in Automobilkatalysatoren verwendet, hat allein dieses Jahr bereits knapp 25% an Wert gewonnen, nachdem die Spannungen zwischen Russland und dem Westen über die Absichten des Kremls in Bezug auf die Ukraine Sorgen schüren, dass die Lieferketten unterbrochen werden könnten, wie auch Marktbeobachter erklärten. Auch wenn Russland nach wie vor erklärt, keine Pläne für eine Invasion der Ukraine zu haben, laufen die diplomatischen Bemühungen, jeden potenziellen Konflikt zu entschärfen weiterhin auf Hochtouren.

Damit hat Palladium eine scharfe Kehrtwende vollzogen, wenn man bedenkt, dass das Edelmetalle 2021 die schwächste Performance der großen Rohstoffe erzielte. Die Auswirkungen der Chipknappheit auf den Automobilsektor hatten die Nachfrageprognose eingetrübt, sodass der Palladiumpreis im zweiten Halbjahr deutlich nachgab.

Mittlerweile hat sich eine sogenannte Backwardation ausgebildet, wobei der Preis am Spotmarkt über den Preisen für eine spätere Auslieferung des Metalls liegt. Und das deutet auf eine sinkende Verfügbarkeit hin. Hinzu kommt, dass der Palladium-Handel sehr illiquide ist, was schon in der Vergangenheit zu schnellen Preisausschlägen geführt hat.

Auch Hedge-Funds, die mit den Palladium-Futures in New York handeln, könnten von der jüngsten Preisentwicklung überrascht worden sein. Zumindest zeigen die jüngsten, verfügbaren COT-Daten (Commitment of Traders), dass das Interesse auf der Short-Seite so hoch ist wie seit 2018 nicht mehr. Wer nun seine Position schließen will, müsste das Metall zu höheren Preisen kaufen.

Russland als größter Palladium-Produzent der Welt, fördert rund 40% des neuen Angebots. Es gibt allerdings keine Hinweise darauf, dass es im Fall einer Aggression Russlands gegenüber der Ukraine Sanktionen in Bezug auf die Metallexporte geben würde. USA und EU haben aber bereits mit scharfen Sanktionen gedroht, die auch mögliche Einschränkungen bei der Konvertierung von Rubeln in US-Dollar umfassen könnten. Das wiederum könnte die Exporte beinträchtigen.

