Von dem jüngsten Börsenbeben waren besonders Tech-Aktien betroffen. Der Nasdaq-100-Index verlor beispielweise innerhalb eines Monats fast zehn Prozent. Besondern schlimm erwischte es den Streaming-Dienstes Netflix. Die Netflix-Aktie brach seit Jahresbeginn um fast 30 Prozent ein.

In stürmischen Börsenzeiten wie diesen ist es für Kleinanleger nicht immer einfach, die Ruhe zu bewahren und den Durchblick zu behalten. Wie geht der 'Sparkojote' in dieser Börsenphase vor? Auf welche Aktien setzt er in dieser volatilen Börsenphase?