(PLX AI) – Deere Q1 net income USD 903 million.Q1 revenue USD 9,569 millionOutlook FY net income USD 6,700-7,100 million, up from USD 6,500-7,000 million previouslyQ1 EPS USD 2.92 vs. estimate USD 2.26Sees demand for farm and construction equipment …

Deere Raises Outlook for Year to $6.7-7.1 Billion from $6.5-7 Billion

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer