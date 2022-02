Uwe Zimmer CEO Z-Invest

https://zinvest.eu/ CEO Z-Invest

Uwe Zimmer verfügt über mehr als 35 Jahre Finanzmarkterfahrung als Banker, Broker, Asset-Manager, Krypto-Investor und Unternehmer Seine Expertise baute er sich unter anderem bei Prudential Securities und Hypo Capital Management auf. 1998 gründete er die Meridio Vermögensverwaltung AG in Köln, die er bis September 2016 als Vorstand erfolgreich leitete. Mit Z-Invest beteiligt er sich an anderen erfolgreich an Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter z-invest GmbH

RSS-Feed Uwe Zimmer