Gold bei 2.000 $/oz, Palladium, Nickel und Öl haussieren

03.03.22: Tschechien stellt seinen Bürgern Straffreiheit in Aussicht, wenn sie an der Seite der Ukraine gegen die russischen Invasoren kämpfen wollen. Tschechischen Staatsbürgern ist es grundsätzlich verboten, in einer fremden Armee zu dienen. Tschechien ist seit 1999 Mitglied der Nato.03.03.22: Handelsblatt: „Euro Raum. Stagflations-Schock von epischem Ausmaß“.Kommentar: Vgl. Tagesbericht seit 2009: „Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) oder z.B. Joschka Fischer 21.08.12: „Wir müssen rein in die verbriefte Vergemeinschaftung inklusive Haftungsunion. Dazu gehören Eurobonds“. „Der nächste Schritt wird Inflation heißen“, Quelle: „Vortrag Edelmetallmessen München 2012: „Gold im Umfeld von Wahnsinn“ (www.stabilitas-fonds.de)04.03.22: Historiker Niall Ferguson: „Im neuen kalten Krieg spielt China die Hauptrolle und Russland nur die zweite Geige. Damals kämpfte Mao für Stalin in Korea den ersten heißen Krieg, heute tut es Putin für Xi Jinping in der Ukraine. Und der Westen ist mit Waffenlieferungen und vermutlich Cyberattacken bereits beteiligt“. „Peking war vorab informiert und hat die Invasion abgenickt“. „Sollte Putin den Krieg in der Ukraine gewinnen, wird Peking daraus den Schluss ziehen, dass der Westen auch für Taiwan nicht kämpfen würde“.05.03.22: Nordkorea feuert erneut Rakete ab.05.03.22: Russischer Regierungsflieger auf dem Weg in die USA.07.03.22: EX- US-Präsident Donald Trump scherzt, einen Krieg zwischen Russland und China zu starten. Er schlägt vor, „dass die Vereinigten Staaten ihre F-22 Kampfjets mit der chinesischen Flagge bekleben und „Russland zur Hölle bombardieren“. „Und dann sagen wir, China hat es getan“ und dann fangen sie an, miteinander zu streiten und wir lehnen uns zurück und schauen zu“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen und erreicht ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 58.756 Euro/kg, Vortag 56.486 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.