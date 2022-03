Der Boom bei Energieaktien folgt dem Anstieg der Ölpreise, wobei der Preis für WTI-Öl in diesem Jahr um mehr als 70 Prozent auf bis zu 130,50 US-Dollar pro Barrel gestiegen ist. Brent hat seit Jahresbeginn rund 40 Prozent zugelegt. Die Ölpreise sind am 8. März auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen, zum Teil aufgrund der Befürchtung, dass der Ausfall der russischen Ölströme den ohnehin schon angespannten Markt noch weiter belasten könnte. Am Mittwoch stürzten die Preise ab, nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate signalisiert hatten, dass die OPEC Plus ihre Produktion schneller als geplant steigern könnte.

"Die Bewertungen sind immer noch relativ attraktiv. Diese Unternehmen generieren freie Liquidität", sagte Savita Subramanian, Leiterin der Abteilung für US-Aktien und quantitative Strategie bei der Bank of America, gegenüber Bloomberg. "Die Fondsmanager haben sich nicht unbedingt in den Energiesektor eingekauft. Sie sind immer noch ziemlich untergewichtet. Die Leute wollen einfach keine Energieaktien besitzen, weil fossile Brennstoffe mit einem ESG-Stigma behaftet sind. Der Energiesektor ist groß genug, dass es der Performance schadet, wenn man nicht dabei ist. Das ist ein Grund, warum wir weiterhin einige Käufe sehen könnten."

Die Werte Halliburton und Baker Hughes waren mit 8,9 Prozent und 8,7 Prozent die beiden größten Gewinner im S&P 500. Der Jahresgewinn des Energiesektors weitet sich damit auf 38,5 Prozent aus. Es ist der einzige Sektor im S&P 500, der in diesem bisherigen Korrekturjahr ein Plus verzeichnet.

Der Energiesektor stand am Donnerstag mit einem Plus von 3,7 Prozent erneut an der Spitze der S&P-Sektorwertung, obwohl die Rohöl-Futures um mehr als zwei Prozent gefallen waren.

Bank of America-Analysten sehen Energieaktien auch nach einem Anstieg von rund 40 Prozent in diesem Jahr als Highflyer im S&P 500. Aber was ist nach dem Rohstoff-Rausch im Boomsektor Energie noch zu holen?

