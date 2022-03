Intel hat am Dienstag eine 17 Milliarden Euro-Investition (18,7 Milliarden US-Dollar) in den Bau von zwei hochmodernen Halbleiterproduktionsstätten in Magdeburg bekanntgegeben. Das soll den Beginn einer breiteren Investitionswelle in Europa markieren: In Frankreich wird ein neues Chip-Forschungszentrum entstehen, der bereits bestehende Produktionsstandort in Irland soll ausbaut werden. Intel gab außerdem bekannt, dass es mit Italien über die Eröffnung eines neuen Verpackungsstandorts in Verhandlungen steht.

Intel-CEO Pat Gelsinger will durch die Entwicklung der neuesten Technologie Marktanteile zurückzugewinnen. So soll das Werk in Magdeburg Hightech-Halbleiter der nächsten Generation mit einer Größe von weniger als zwei Nanometern produzieren.