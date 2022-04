Der globale Wachstumsoptimismus ist laut einer diesen Monat von der Bank of America durchgeführten Umfrage unter knapp 300 internationalen Fondsmanagern auf einen historischen Tiefstand gesunken. Das berichtet Bloomberg. Demnach rechneten im März 71 Prozent der Fondsmanager mit einer Abschwächung der Weltwirtschaft in den nächsten zwölf Monaten.

Unter einer Stagflation versteht man eine unerwünschte Kombination aus einem unter dem Trend liegenden Wirtschaftswachstum und einer über dem Trend liegenden Inflation. Die Inflation in den USA ist im März so stark gestiegen wie seit Ende 1981 nicht mehr. In der Eurozone sind die Verbraucherpreise im gleichen Zeitraum um 7,5 Prozent gestiegen.

Die Erwartungen für die Unternehmensgewinne haben sich ebenfalls drastisch verschlechtert. Die Risiken für die Finanzmarktstabilität sind wieder auf das extreme Niveau zurückgekehrt, das im März 2020 während der Frühphase der Coronavirus-Pandemie zu beobachten war, berichtet die Financial Times.

Europa stehe im Mittelpunkt der Besorgnis. Fondsmanager bereiten sich auf einen möglichen Abschwung auf dem Kontinent vor.

Michael Hartnett, Chefanlagestratege der Bank of America, kommentiert die Ergebnisse wie folgt: "Alle sind pessimistisch, was die Aussichten für das Wachstum, die Inflation, die Fed und die US-Zinsen angeht, aber die Vermögensverwalter gewichten Aktien noch immer über."

Die größten "übergewichteten" Positionen der globalen Fondsmanager waren Barmittel, gefolgt von Rohstoffen, Aktien des Gesundheitswesens und Energie. Fast 70 Prozent der Vermögensverwalter hätten Anleihen "untergewichtet": "Die Fondmanager mögen Aktien in diesem Stadium des Zyklus nicht besonders, aber sie hassen Anleihen wirklich", sagte Hartnett.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion