(PLX AI) – Q1 revenue USD 2,714 million vs. estimate USD 2,500 millionQ1 adjusted EBIT USD 366 million vs. estimate USD 378 millionQ1 adjusted EPS USD 2.06 vs. estimate USD 2.11Eastman Chemical guidance unchanged: $9.50-$10 adjusted EPS for 2022

Eastman Chemical Q1 Revenue Beats Consensus, but Adj. EPS Below

