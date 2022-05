Die Corona-Krise flaut ab: Die Lufthansa verzeichnet eine anziehende Nachfrage und steigende Umsätze. Das Minus wird kleiner. Doch den Fluggesellschaften droht bereits die nächste Krise.

Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil.

Wie der im MDax notierte Konzern mitteilte, lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,4 Milliarden Euro. Zum Vorjahreszeitraum hat er sich damit mehr als verdoppelt. Gleichzeitig habe sich der Nettoverlust auf 584 Millionen Euro um 44 Prozent reduziert. Das bereinigte Ergebnis wiederum betrug 591 Millionen Euro und konnte damit ebenfalls um 44 Prozent verringert werden. "Die Beschränkungen des Luftverkehrs sind weitestgehend überwunden. Wir haken die Krise jetzt mental ab und gehen wieder in die Offensive", erklärte Konzernchef Carsten Spohr.

Die Lufthansa gab zudem bekannt, das Minus im bereinigten Ergebnis weiter kappen zu wollen, einen detaillierten Ausblick blieb die Airline aber schuldig und verwies auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Kerosinkosten. Weitere Erhöhungen der Ticketpreise schloss die Lufthansa zudem nicht aus: Kunden müssten im weiteren Jahresverlauf mindestens mit einer Anhebung im höheren einstelligen Prozentbereich rechnen, so das Unternehmen.

Lufthansa-Aktie stabilisiert sich

Die Aktie der Lufthansa befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, kann sich in diesem Jahr aber stabilisieren und läuft überwiegend seitwärts. Mit einem Plus von 12 Prozent in diesem Jahr gehört der Titel aber noch zu den besten MDAX-Werten 2022. Die 200-Tagelinie (rot) ist allerdings noch abwärts gerichtet. Aktuell wird die Unterstützung bei 6,75 Euro getestet, auf der Oberseite liegt der wichtige Widerstand bei 7,90 Euro.