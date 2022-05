Wirtschaft Jährlich verfallen Pflege-Leistungsansprüche in Milliardenhöhe

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Jährlich verfallen Leistungsansprüche von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen im Wert von mindestens zwölf Milliarden Euro. Das ist ein Ergebnis der mit 56.000 Befragten bisher größten Studie zur häuslichen Pflege in Deutschland, die der Sozialverband VdK in Auftrag gegeben hat, am Montag veröffentlichen will und über die die "Welt am Sonntag" berichtet.



Demnach haben für die Studie Wissenschaftler der Hochschule Osnabrück errechnet, dass je nach Art der Pflegeleistungen zwischen 62 und 93 Prozent nicht abgerufen werden. Finanziell verfallen allein bei drei wichtigen Hilfsangeboten fast zwölf Milliarden Euro: So stehen, wie die "Welt am Sonntag" berichtet, monatlich 125 Euro für die Unterstützung im Haushalt zur Verfügung. 80 Prozent der Pflegebedürftigen rufen diesen Betrag nicht ab, damit entgehen ihnen jährlich knapp vier Milliarden Euro.