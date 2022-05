(PLX AI) – Siltronic Q1 revenue EUR 417 million vs. estimate EUR 405 million.Q1 EBIT EUR 143.7 million vs. estimate EUR 87 millionQ1 EBITDA EUR 186 million vs. estimate EUR 134 millionQ1 EBIT margin 34.5% vs. estimate 21.4%Q1 EBITDA margin 44.6% …

Siltronic Q1 Earnings Better Than Expected; Guidance Confirmed

