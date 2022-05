(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz, Analysten, Kurs und mehr Hintergrund.)

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA kann sich trotz nachlassender Konjunktur weiterhin auf seine wichtigsten Wachstumstreiber verlassen. Erlös und Gewinn legten zum Jahresauftakt weiter zu, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Dabei verzeichnete das Laborgeschäft erneut ein Rekordquartal, obwohl der Schub durch die Corona-Pandemie dort inzwischen nachlässt. Und auch in der Pharmasparte und im Geschäft mit der Halbleiterindustrie wuchsen die Erlöse. Merck sei "vielversprechend" in das Jahr gestartet, sagte Konzernchefin Belen Garijo laut Mitteilung bei der Zahlenvorlage.

Die seit einem Jahr amtierende Firmenlenkerin nannte erstmals auch konkrete Ziele für 2022, wie üblich gab es bislang nur eine qualitative Prognose. Einem Händler zufolge verfehlten die Ziele die Markterwartungen leicht. Barclays-Analystin Emily Field sprach hingegen von einem soliden Quartal und einer starken Prognose. An der Börse ließen sich die Anleger nicht beeindrucken, die Aktie verlor in einem schwachen Markt zuletzt gut fünf Prozent auf 160,75 Euro und landete unter den größten Verlierern im Dax.