Die kanadische First Majestic Silver (TSX FR / WKN A0LHKJ) hat in den ersten drei Monaten 2022 einen Ausstoß von 7,2 Mio. Unzen Silberäquivalent erzielt. Dieser setzt sich aus 2,6 Mio. Unzen Silber und 58.892 Unzen Gold zusammen. Damit stieg dem Unternehmen zufolge die Silberäquivalentproduktion im Vergleich zum ersten Quartal 2021 um 59%, was vor allem mit der Übernahme der Jerritt Canyon-Mine begründet wurde.

First Majestic gab die Cash-Kosten des ersten Quartals mit 14,94 USD pro Unzen Silberäquivalent an, während im Quartal zuvor nur 12,32 USD per Unze anfielen. Die all-in sustaining costs (AISC) lagen demzufolge bei 20,87 USD pro Unze. Die Gesellschaft erklärte zudem, dass man im Berichtszeitraum insgesamt eine unternehmensweite Kosteninflation beobachtet habe.