Goldriese Agnico Eagle erhöht Anteil an Cartier Resources

… doch Agnico Eagle legt nach

Doch der Goldriese, Börsenwert mehr als 12 Mrd. Euro, übernimmt nun wieder die Führung. In Folge einer 2016 geschlossenen Vereinbarung kauft Agnico Eagle 14 Mio. Einheiten an Cartier. Diese bestehen jeweils aus einer Aktie sowie einem Warrant mit einem Ausübungspreis von 16 Cents (Laufzeit 3 Jahre). Die Aktien werden für 13 Cents ausgegeben, also knapp über dem aktuellen Kurs. Durch die Transaktion wird Agnico mit einem Anteil von 17,7 Prozent wieder zum größten Einzelaktionär von Cartier Resources.

Die Einnahmen aus dem Aktienverkauf, brutto rund 1,82 Mio. CAD, werden wie gehabt in die Entwicklung des Flaggschiffprojekts Chimo Mine investiert. Hier verfügt Cartier bereits über eine Ressource mit mehr als 2 Mio. Unzen Gold. Durch den Deal mit O3 hofft man, schnell die 3 Mio. Unzen-Marke zu erreichen. Die Chimo Mine war bis 1997 in Betrieb. Aufgrund der bestehenden Infrastruktur glaubt CEO Philippe Cloutier, dass diese binnen ein bis zwei Jahren in Produktion gehen könnte. Am Markt wird damit gerechnet, dass Cartier nun eine erste PEA, eine Wirtschaftlichkeitsstudie, für Chimo vorlegen wird.

Aktieninfo Cartier Resources

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: ECR | CA1467721082

Aktienkurs: 0,12 CAD | 0,09 Euro

Börsenwert: 34 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl voll verwässert: 280,8 Mio.

davon Optionen: 16,4 Mio.

Cash: ca Mio. C$

Top-Anteilseigner (vor Abschluss der Agnico-Platzierung): Management & Board (3,3%), O3 Mining (17,5%), Agnico Eagle (13,4%); Quebec Funds (9,8%). Weitere Informationen und die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://ressourcescartier.com/.

