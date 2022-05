Wirtschaft Justizminister plant neue Unternehmenssanktionen ab 2023

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will 2023 die Unternehmenssanktionen verschärfen, wenn aus einer Firma heraus Straftaten verübt werden. "Im Jahr 2023 wollen wir das Straf- und Strafprozessrecht systematisch überarbeiten. Dieses Thema gehört dazu", sagte Buschmann dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe).



Er kündigte an, "Veränderungen innerhalb des bestehenden Systems der Ordnungswidrigkeiten durchführen und mehr Rechtssicherheit für die unternehmensinternen Ermittlungen schaffen" zu wollen. In der vergangenen Legislatur hatte das Kabinett der damaligen Großen Koalition den Entwurf für ein "Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft" vorgelegt.