Platin erreicht 1.000 $/oz

N-tv vom 28.05.22: Deutschland und Frankreich fordern die Freilassung der 2.500 von Russland festgenommenen Kämpfer vom Asow-Stahlwerk.Bell Tower vom 19.01.22: „Militärorden Centuria und Asow. Wie rechtsextreme Soldaten in der Ukraine vom Westen ausgebildet werden. In den ukrainischen Streitkräften sind Rechtsextreme gut vernetzt und rekrutieren Soldaten für den Kampf. Einige werden sogar von Deutschland, Großbritannien und den USA militärisch ausgebildet. Der Westen schaut weg – denn der Konflikt mit Russland droht.“ Quelle: https://www.belltower.news/militaerorden-centuria-und-asow-wie-rechtsextreme-soldaten-in-der-ukraine-vom-westen-ausgebildet-werden-127085/Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 55.727 Euro/kg, Vortag 54.931 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 21,86 $/oz, Vortag 21,42 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 1.000 $/oz, Vortag 964 $/oz). Palladium zeigt sich unverändert (aktueller Preis 1.954 $/oz, Vortag 1.954 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 114,45 $/barrel, Vortag 116,03 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,8 % oder 1,0 auf 129,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Yamana 3,4 %. Kinross gibt 1,4 % nach. Bei den kleineren Werten kann Vista 4,0 % zulegen. Argonaut fallen 6,8 %, Northern Dynasty 6,2 % und Belo Sun 5,9 %. Bei den Silberwerten steigen Silver Bull 8,3 %, Excellon 5,7 % und Santacruz 5,2 %. Mandalay verlieren 5,6 % und New Pacific 4,6 %.