Crash bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen, herber Abverkauf bei Nasdaq und Co, die Anleiherenditen explodieren, der Dollar steigt: das ist eine toxische Mischung für die Märkte! Wann aber ist es Zeit zu kaufen? Ganz einfach: man sollte nicht dann kaufen, wenn die Märkte in Panik sind - sondern dann, wenn die Notenbanken in Panik geraten! Wann aber geraten die Notenbanken in Panik? Wenn die Panik an den Märkten eskaliert. Der scharfe Anstieg der Renditen (die 10-jährige US-Anleihe steigt über 3,3% und damit über das Hoch von 2018) bringt die Fed etwas mehr in Richtung einer silchen Panik. Inzwischen schiessen die Erwartungen durch die Decke, wie stark die US-Notenbank die Zinsen anheben wird am Mittwoch: eine Anhebung von 0,5% gilt inzwischen nach den Inflations-Daten vom letzten Freitag fast schon als dovish..

Hinweise aus Video: