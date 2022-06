NFTs sind Token, die nicht gegeneinander getauscht werden können. Sie werden oft als eine Möglichkeit angepriesen, den Besitz von digitalen Vermögenswerten wie Kunst- oder Sportsammlungen nachzuweisen. Kritiker sehen sie jedoch als überbewertet und angesichts des hohen Stromverbrauchs von Kryptowährungen als potenziell umweltschädlich an. Viele NFTs basieren auf dem Netzwerk hinter Ethereum, dem nach Martkwert zweitgrößten Token der Welt.

"Ich bin an Anlageklassen gewöhnt (...) wie eine Farm, auf der es eine Produktion gibt, oder wie ein Unternehmen, das Produkte herstellt", zitiert CNBC Gates. Was Kryptowährungen anbelangt, "bin ich nicht daran beteiligt", fügte Gates hinzu. "Ich bin weder long noch short in diesen Dingen."

Kryptowährungen crashten diese Woche massiv, nachdem Celsius, ein Krypto-Kreditunternehmen, alle Kontoabhebungen pausiert hatte. Der Vorgang hat die Angst vor einer drohenden Insolvenz von Celsius und mögliche Auswirkungen auf andere Teile des Kryptomarktes geschürt.

Der Bitcoin hat seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte seines Wertes eingebüßt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion