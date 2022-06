Afrika – wohl kein anderer Kontinent bietet gleichzeitig derartig viele Herausforderungen und Chancen. Die 54 Länder Afrikas sind dabei sehr heterogen, weswegen sie differenziert betrachtet werden müssen. Eines ist aber klar: Die Bevölkerung im Vergleich zu anderen Kontinenten sehr jung – und sie wächst überproportional schnell. Das Bundesinnenministerium für Wirtschaft und Energie geht davon aus, dass sich die Bevölkerung in Afrika bis 2050 verdoppelt und dann rund 20% der Weltbevölkerung ausmachen könnte. Außerdem glaubt es, dass Afrika dann schon 2035 das größte Arbeitskräftepotenzial der Welt haben wird. Bis zu diesem Zeitpunkt könnten ungefähr 18 Millionen an neuen Arbeitsplätzen geschaffen werden müssen – und zwar nur in der Subsahara-Region Afrikas. Eine außergewöhnliche Aufgabe, die aber wiederum Möglichkeiten und Chancen bietet. Wie das eben so ist, in Afrika.

Ein Lichtblick ist die Volkswirtschaft in den Ländern des Kontinents, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt im Aufwind befindet. Die Mittelschicht wurde breiter, der Dienstleistungssektor wuchs und die Infrastrukturinvestitionen nahmen zu. Das größte Bruttoinlandsprodukt wies 2021 Nigeria auf, es folgen Südafrika und Ägypten. Die Corona-Pandemie hat einiges ausgebremst, doch viele Wirtschaftszweige machen Hoffnung. Was viele in Europa nicht wissen: Afrikanische Staaten sich nicht nur Verkäufer von Rohstoffen, sondern sind auch bei Technologien wie erneuerbaren Energien vorne mit dabei. Nachhaltige Entwicklung ist ebenfalls ein vorherrschendes Thema in der afrikanischen Industrie. In der Agrar- und Lebensmittelindustrie ist Afrika ebenfalls ambitioniert und stark- Viele Faktoren weisen darauf hin, dass die Entwicklung auf dem Kontinent gut zu den modernen Herausforderungen passen könnte. Das zeigt auch die Tatsache, dass immer mehr Unternehmen aus dem Westen in Afrika präsent sind, die Entwicklung unterstützen, aber auch von dem Wirtschaftswachstum profitieren wollen.

Vorstellung von Unternehmen, die ihre Reichweite nach Afrika ausgedehnt haben

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Von den USA und Israel aus liefert dieses Unternehmen grünen Pflanzenschutz und jede Menge Innovationen. Der US-Konzern mit Tochter im heiligen Land ist in der Agrar- und Lebensmittelbranche zu Hause und hat sich auf den Kampf für mehr Gesundheit und gegen Lebensmittelverschwendung spezialisiert. Mittlerweile hat Save Foods seine Reichweite auf Afrika ausgedehnt. In Südafrika bekämpft das Unternehmen Lebensmittelverschwendung mit dem neuen Partner Auryon Holdings. Dabei handelt es sich um ein Strategieberatungs- und Private-Equity-Unternehmen, dessen Sitz in Johannesburg liegt. Südafrika stellt den größten Exporteur landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Afrika dar. Außerdem ist das Land der zweitgrößte Exporteur von Zitrusfrüchten auf der ganzen Welt. Bei diesen ist Haltbarkeit und Frische sehr wichtig, weswegen Save Foods in Südafrika bestens aufgehoben ist.