Nachdem die American Express-Aktie einen Kurssturz von 138,13 auf 67,00 US-Dollar durch den Ausbruch der Corona-Pandemie erlebt hatte, folgte eine beispiellose Aufholjagd, nur ein Jahr später notierte das Papier wieder an seinen Hochs aus 2020. Allerdings drückten Käufer weiter aufs Gas und trieben die Notierungen bis Anfang dieses Jahres auf ein Rekordniveau von 199,55 US-Dollar weiter aufwärts. Aber bereits zuvor hatten sich durch die volatilen Kursausschläge deutliche Bremsspuren in der Aufwärtsdynamik abgezeichnet, schlussendlich fiel American Express unter die markante Unterstützung von 149,89 US-Dollar Mitte letzten Monats abwärts und testet nun ausgiebig den Bereich um die Hochs aus 2020. Gut möglich, dass an dieser Stelle eine Trendwende gelingt, da zumal auch der 200-Wochen-Durchschnitt knapp darunter stabilisierend auf die Aktie einwirkt.

Ausschläge zu beiden Seiten erwartet

Gelingt es im Unterstützungsbereich von 138,13 US-Dollar für eine temporäre Stabilisierung zu sorgen und den Support aus 2020 für eine Trendwende zu nutzen, könnten kurzfristige Zugewinne an die einstige Unterstützung von 149,89 US-Dollar einsetzen. Weitere Gewinne werden jedoch nur schwer durchzusetzen sein, aber selbst auf dieser kurzen Wegstrecke würde sich durch ein Investment in entsprechend gehebelte Instrumente lohnen. Geht es dagegen unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 130,27 US-Dollar abwärts, dürften schwerwiegende Abschläge das Papier weiter belasten, Verluste auf 109,80 US-Dollar wären mittelfristig dann die Folge.