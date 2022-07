Erhalten Sie genau das, wofür Sie zahlen, mit provisionsfreiem Investieren in Aktien:CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 76% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.Seit über einem Jahrzehnt istin der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Die Aktie der Commerzbank hatte einen guten Jahresstart hingelegt, verliert aber im ersten Halbjahr insgesamt knapp 5 Prozent. Inzwischen wurde auch die noch steigende 200-Tagelinie (rot) unterschritten, begleitet von einem fallenden MACD (Momentum). Die nächste Unterstützung bei rund 5,80 Euro ist in Sichtweite gerückt, das Jahrestief bei 5,15 Euro ist aber noch ein gutes Stück entfernt. Erst oberhalb von knapp 7,40 Euro bessert sich die charttechnische Situation wieder.

Die Commerzbank nahm die Herabstufung zur Kenntnis. Das Finanzhaus erklärte, die Entscheidung von Moody's habe nichts mit der fundamentalen Entwicklung der Bank zu tun. Sie sei vielmehr technisch getrieben, so ein Commerzbank-Sprecher.

Wie die Ratingagentur Moody's mitteilte, wurde die Kreditwürdigkeit der Commerzbank auf "A2" herabgestuft. Den Ausblick wiederum hob sie aber auf "stabil" von "negativ" an. Das bedeute, dass in den kommenden Monaten mit keiner weiteren Herabstufung zu rechnen sei, hieß es dazu.

Eine geringere Bonität bedeutet im Gegenzug in der Regel höhere Kosten am Kreditmarkt. So gesehen, ist die Ratingherabstufung durch Moody's keine positive Nachricht für die Commerzbank . Andererseits gibt sich die Bank weiterhin zuversichtlich.

Disclaimer