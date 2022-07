Der gestern plötzlich einsetzende Crash des Euro setzt sich heute fort - und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der tiefe Fall des Euro passiert, weil (vor allem amerikanische) Investoren nun realisieren, dass durch Putins Krieg das Geschäftsmodell Deutschlands scheitert: also billige Energie aus Russland zu importieren und dann viele Waren ins Ausland zu exportieren. Auffällig: der Abverkauf des Euro begann gestern um 9Uhr mit Öffnung der Börsen, nachdem bereits am Vortag die deutsche Handelsbilanz erstmals seit dem Jahr 1991 negativ war. Sieht man sich diese Handelsbilanz genauer an, erkennt man: Deutschland wechselt von der Abhängigkeit von Energie aus Russland in die Abhängigkeit von Energie aus den USA! Deutschland aber ist das wirtschaftliche "Powerhouse" der Eurozone, das faktisch für die anderen Mitglieder der Eurozone haftet. Wenn also unser Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, weil Energie immer teurer wird, macht die Flucht der Investoren aus dem Euro durchaus Sinn..

Hinweise aus Video:

