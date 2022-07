Und das ist dringend notwendig. Denn noch immer stehen viele auch große Investoren an der Seitenlinie und schauen sich die heftigen Bewegungen der Kryptoassets an. Sie steigen nicht ein, weil ihnen das Ganze zu neu, zu ungeheuer und vor allem zu unreguliert ist. In Märkten mit klaren Regeln sind wesentlich mehr Investoren vertreten als in unregulierten. Und mehr Investoren bedeuten auch mehr Liquidität – und damit mehr Ruhe.

Kryptoassets sind gekommen und sie bleiben. Das aber sehen ganz offensichtlich manche Investoren noch anders: Sie wollen die großen Aufwärtsbewegungen mitmachen, verkaufen aber in eine Abwärtsbewegung hinein als gäbe es kein Morgen. Zumindest nicht für die Kryptos. Eine klare Regulierung kann dabei helfen, die Märkte in geordnetere Bahnen zu lenken und so auch die noch außenstehenden Investoren zu gewinnen. Das Volumen und die Liquidität würden stark anziehen.