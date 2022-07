Mitte des Jahres kocht in den Vereinigten Staaten wieder die Debatte über eine mögliche Rezession hoch. Während das eine Analysten-Lager behauptet, diese stehe den USA unmittelbar bevor, meinen die anderen, man sei schon mittendrin. Auslöser der Debatte: Die eingeläutete Zinswende als Reaktion auf die steigende Inflation.



Erst im Juni 2022 hob die US-Notenbank Fed die Zinsen um 0,75 Prozent an – so stark wie seit 1994 nicht mehr. Weitere Zinserhöhungen sind in Planung. Schwächelnde Quartalszahlen bei einigen der größten US-Bankhäuser bereiten zusätzlich Sorgen. So büßte JP Morgan, das größte US-Bankhaus, im zweiten Quartal 2022 rund 40 Prozent an Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein.

Auch bei Goldman Sachs gingen die Erlöse im zweiten Quartal um rund 20 Prozent zurück. Betrug der Umsatz 2021 noch 15,39 Milliarden US-Dollar, so waren es 2022 nur noch 11,86 Milliarden. Die Bank of Amerika verzeichnete im zweiten Quartal zwar eine leichte Steigerung bei ihren Umsätzen: von 21,47 Milliarden US-Dollar in 2021 auf 22,69 Milliarden Dollar. Die Umsatzprognose erfüllte das Unternehmen jedoch nicht.