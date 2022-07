Der Deutsche Aktienindex dümpelt weiter vor sich hin. Damit sieht der eine positive Handelstag vor knapp einer Woche immer mehr aus wie eine Art "Versehen" oder "Unfall" – die Mehrheit der Anleger ist dadurch nicht in Euphorie verfallen. 16 Prozent der deutschen Industrieunternehmen drosseln ihre Produktion wegen der hohen Energiepreise. Es gibt noch keine wirklichen Statistiken darüber, welche Unternehmen wegen der hohen Unsicherheit in der deutschen Energieversorgung den Standort Deutschland insgesamt überdenken, aber die Zahlen dürften insbesondere bei neuen Investitionen in energieintensive Fabrikanlagen erschreckend ausfallen. Jetzt, wo die Globalisierung wegen der anhaltenden Versorgungsengpässe gegen mehr lokale Produktion ersetzt werden soll, steht Deutschland im weltweiten Wettbewerb nicht günstig da.

Die Wall Street sendet ein Warnsignal. Technisch ist es nicht gelungen, auf Wochenbasis eine Bodenbildung zu aktivieren. Dazu waren die Käufer am Freitag zu zögerlich. Die Fed-Sitzung wirft einen dunklen Schatten auf die Erwartungen zum Wirtschaftswachstum und Investoren gehen in Deckung. Die Positionierungen der aktiven Anleger und gehebelten Fonds in New York gehen immer weiter in den negativen Bereich. Die großen Player an der Wall Street haben die Stärke der Kurse in den vergangenen Wochen genutzt, um ihre Absicherungen weiter nach oben zu fahren. An den Rentenmärkten blinken die roten Warnlampen weiter auf und signalisieren durch eine Invertierung der Zinskurve eine Rezession.

