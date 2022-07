NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalsberichte von Amazon und Apple dürften am Freitag den technologielastigen Nasdaq-Börsen in den USA weiteren Auftrieb liefern. Der Dow Jones Industrial dagegen wird nach den jüngsten Inflationsdaten kaum verändert erwartet. Zuvor hatten sich noch Gewinne angedeutet.

Der Broker IG taxierte den bekanntesten Wall-Street-Index Dow eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn rund 0,03 Prozent tiefer bei 32 522 Punkten. Damit deutet sich ein Wochenplus von rund zwei Prozent an. Der überwiegend mit Tech-Titeln bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 wird 0,7 Prozent höher bei 12 800 Punkten erwartet. Sein Wochengewinn beliefe sich damit auf etwas mehr als drei Prozent.