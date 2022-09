Gold stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Handelsblatt 06.09.22 Titelseite: „Gaspreis steigt sprunghaft“. „Ausbleibende Zufuhr aus Russland löst Schock an Gas- und Finanzmärkten aus“.Handelsblatt 06.09.22 Seite 20: „Russlands Lieferstopp treibt Gaspreis in neue Höhen“.Handelsblatt 06.09.22 Seite 21: „Strom und Gas“. „Preischaos für Verbraucher“. „Die erneuten russischen Lieferkürzungen können auch für Haushalte zum Problem werden“.Handelsblatt 06.09.22 Seite 28: „Gasschock für die Märkte“. „Die Sorge vor einer Rezession in Europa wegen des russischen Gasstopps wächst. Das erhöht den Druck auf die Aktienmärkte und den Euro – denn es fehlt die Aussicht auf Besserung“.Der Gaspreis notiert am 05.09.22 mit 246 Euro um 27,4 % unter dem Preis vom 26.08.22 mit 339 Euro (Quelle: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 55.455 Euro/kg, Vortag 55.604 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verbessert sich (aktueller Preis 18,38 $/oz, Vortag 18,07 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 854 $/oz, Vortag 838 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.984 $/oz, Vortag 1.954 $/oz). Die Basismetalle können etwa 2 % zulegen. Der Ölpreis notiert unverändert (aktueller Preis 93,28 $/barrel, Vortag 93,28 $/barrel).