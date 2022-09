Insgesamt ist der Pharmasektor bei Investoren im ersten Halbjahr sehr ‘en vogue‘ gewesen, wie Analystin Kerry Holford in der Analyse-Studie schreibt. Grund hierfür sind die unsichere weltwirtschaftliche Situation und die damit einhergehenden Turbulenzen an den Finanzmärkten. Diese führen zu einer – zwar zögerlichen – aber steigenden Nachfrage nach Value-Titeln. Mit Blick auf Pharmatitel sehen die Berenberg-Analysten vor allem bei den Unternehmen Wachstumspotenzial, die in ihren Produktportfolios ‘reife‘ Medikamente zeitnah gegen neue, innovative austauschen können.

Mit Blick auf den Bereich ‘Forschung und Entwicklung‘ generiert das Gros der Pharmawerte ein Plus von zehn Prozent, dem im Schnitt Ausgaben in Höhe von acht Prozent gegenüberstehen. Positiver Spitzenreiter ist Novo Nordisk, während Novartis das Schlusslicht bildet.

Erst vor kurzem hat Novartis bekannt gegeben, dass die Generika-Sparte Sandoz abgespalten werden soll, da sich das Unternehmen auf das Geschäft mit patentgeschützten Produkten konzentrieren will. Genau in diesem Bereich sieht Analystin Holford aber einen potenziellen Hemmschuh für zukünftiges Wachstum. Sie rechnet damit, dass auslaufende Patente das Umsatzwachstum von Novartis ab 2025 ausbremsen. Zudem hapere es an Fortschritten in der Produkt-Pipeline. In der Konsequenz sehen Holford und ihre Berenberg-Kollegen das Kursziel von Novartis nur noch bei 80 Franken, statt wie zuvor bei 90 Franken. Hochgesetzt wurde das Kursziel dagegen für Roche, welche die Experten jetzt mit 380 Franken beziffern und damit 30 Franken höher als bei der letzten Einschätzung.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion