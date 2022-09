Bei den Einzeltiteln gibt es vor allem Bewegung bei Volkswagen und Porsche: das Porsche-IPO ist nun mit Daten versehen worden. Ab Morgen können Anleger die neuen Aktien, 911 Millionen Stück in Anlehnung an den legendären Porsche 911, zeichnen und sich auf den Börsengang am 29. September freuen.

Dies macht Andreas Bernstein heute, parallel zum Blick auf den DAX, zum Thema und gibt einen Ausblick, was uns in dieser Woche bei der FED-Zinssatzentscheidung erwarten kann. Zumindest dürfte mehr Momentum aufkommen. Heute schwankte der DAX bisher nur rund 100 Punkte, am Freitag nur 116 Punkte. Das sind sehr niedrige Werte.

Der DAX startet leichter in die Handelswoche und knüpft damit an die Bewegung an, die wir schon am Freitag gesehen hatten. Dabei handelte es sich um den Verfallstag. Warum mangelte es dann an Volatilität?

