Gold schwankt

Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist gleichzeitig Mitglied des Präsidiums des Förderkreises Deutsches Heer, der Lobbyarbeit für die Rüstungsindustrie betreibt und Parteien durch Spenden fördert.22.07.22: Strack-Zimmermann plädiert für die Lieferung von schweren Waffen direkt an die Ukraine.12.09.22: „Strack-Zimmermann macht Druck – Deutsche Kampfpanzer an die Ukraine“ (Quelle: Frankfurter Rundschau).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festen Dollar zulegen (aktueller Preis 54.339 Euro/kg, Vortag 53.951 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 19,41 $/oz, Vortag 19,39 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 903 $/oz, Vortag 928 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 2.078 $/oz, Vortag 2.075 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 90,35 $/barrel, Vortag 90,95 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,2 % oder 0,2 auf 99,5 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Newmont und B2 Gold jeweils 0,9 %. Yamana kann 2,5 % zulegen. Bei den kleineren Werten gibt New Gold 2,5 % nach. Monument verbessern sich 7,7 %, Equinox 4,9 % sowie GoldMining und McEwen jeweils 4,3 %. Bei den Silberwerten verliert Sierra 4,2 %. Santacruz ziehen 8,7 %, Guanajuato 7,3 % und Excellon 6,7 % an.