Anfangs war das Interesse vieler junger Anleger an Kryptowährungen auf die "Casino-Atmosphäre" zurückzuführen, in der man scheinbar schnell viel Geld verdienen konnte, erklärte Royal. "Viele junge Anleger verstehen nicht, was sie kaufen, aber sie sehen, dass der Preis steigt, und wollen deshalb einsteigen."

Anleger in den USA verlieren das Vertrauen in Kryptowährungen. 2022 standen nur noch 21 Prozent der Amerikaner Krypto-Investments positiv gegenüber. 2021 waren es noch 35 Prozent gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Bankrate, die CNBC zitiert.

Immer mehr Anleger in den USA haben kein Vertrauen in Kryptowährungen mehr. Das gilt besonders für junge Investoren. Ist der Krypto-Boom nun endgültig vorbei?

Krypto-Investing Millennials verlieren das Vertrauen in Kryptowährungen – Was ist da los?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer