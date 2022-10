FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Experten der Baader Bank halten eine Konsolidierungswelle im Online-Handelssektor für denkbar. Seine These sieht Analyst Volker Bosse bereits durch die Offerte des Möbelkonzerns XXXLutz für Home24 gestützt, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie verdeutlichte. Ein mögliches Zusammenschrumpfen der Branche sei bereits sein wichtigstes Fazit gewesen nach einer jüngst stattgefundenen Fachkonferenz der Privatbank.

Der Prozess der Konsolidierung scheine nun mit Home24 schneller zu beginnen als gedacht, schrieb Bosse. "Aus unserer Sicht gibt es nun mehrere Unternehmen, die für ähnliche Schritte am naheliegendsten sind." Übernahmekandidat ist demnach auch der Online-Möbelhändler Westwing , der als Konkurrent von Home24 gilt. Zudem führt der Analyst die Modehändler About You und Global Fashion Group sowie den Elektronikhändler Ceconomy und das Ferienwohnungen-Portal HomeToGo als potenzielle Übernahmeziele auf. Mit Blick auf About You erwähnte er speziell die Möglichkeit, dass dieser wieder von der Otto Group privatisiert werden könnte.

Jüngst hatte Bosse in einer Studie bereits in diese Richtung gehende Andeutungen gemacht mit der Aussage: "Wenn das derzeit gedämpfte Marktumfeld noch eine Weile anhält, erwarten wir einen Konsolidierungsprozess bei Handelswerten". Auch Insolvenzen könnten in der Branche nicht ausgeschlossen werden, insbesondere unter unrentablen Unternehmen mit negativem freiem Barmittelfluss, die unter Refinanzierungsdruck geraten könnten./tih/tav/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 10:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben