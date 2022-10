S&P 500 - Kursrutsch und neuer Hochlauf?

Am Vortag hieß es im Insight: "Die morgigen US-Arbeitsmarktdaten könnten positiv interpretiert werden und dem S&P 500 weiteren Auftrieb geben. Das ist aktuell das wahrscheinlichste Szenario. Die Erholung könnte sich also fortsetzen, ohne dass sich etwas am übergeordneten Abwärtstrend ändern würde."

Das hat bisher nicht geklappt. Allerdings zeigt der S&P 500 leicht unter 3.700 Punkten auch kaum weitere Abwärtsdynamik. Möglicherweise kann der S&P 500 hier einen Boden bilden und erneut ansteigen und Kurs auf das noch offene Gap bei 3.739 Punkten nehmen. Gaps werden in der Regel schnell wieder geschlossen.