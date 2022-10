Die Deutsche Bank rechnet trotz der jüngsten Gaspreis-Entlastungen für 2023 mit einer Rezession in Deutschland. Die von der Gaspreiskommission vorgeschlagene Gaspreisbremse und Einmalzahlung könnten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung hierzulande nicht verhindern.



In einer am Montag veröffentlichten Studie von Deutschlands größtem Geldhaus heißt es: "Aus unserer Sicht gibt es keinen Grund, unsere vorsichtige BIP-Prognose von minus zwei Prozent für 2023 zu korrigieren." Ein großer Teil des 104 Milliarden Euro schweren vierten Fiskalpakets werde voraussichtlich einfach ausgegeben.

Insgesamt fielen die Entlastungen für die Privathaushalte geringer aus, als erwartet. "Die Unterstützung für die Industrie fiel dagegen etwas großzügiger aus, als wir erwartet hatten", schreiben Deutsche Bank-Analysten.