MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein brummendes Wartungsgeschäft und der starke US-Dollar beflügeln die Geschäftserwartungen des Münchner Triebwerksbauers MTU . So soll der Umsatz im laufenden Jahr jetzt auf 5,4 bis 5,5 Milliarden Euro klettern, wie der Dax-Konzern bei der Vorlage seiner Quartalsbilanz am Donnerstag in München mitteilte. Bisher hatte Vorstandschef Reiner Winkler 5,2 bis 5,4 Milliarden erwartet - schon dies wäre ein Rekord gewesen. Auch der Gewinn im Tagesgeschäft soll stärker steigen als bisher gedacht. Für die MTU-Aktie ging es nach der jüngsten Rally jedoch abwärts.

Am Vormittag verlor das Papier zeitweise mehr als drei Prozent an Wert. Zuletzt lag es mit einem Abschlag von gut zwei Prozent auf 173,30 Euro der zweitgrößte Verlierer im deutschen Leitindex. Allerdings war der Kurs in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Auf Monatssicht liegt er immer noch mit rund zwölf Prozent im Plus. Der Rekordwert von 289,30 Euro aus der Zeit kurz vor der Corona-Krise ist aber immer noch weit entfernt.