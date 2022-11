Goldman Sachs setzt die Stuttgarter auf die Kaufliste und glaubt an ein Kursziel von 120 Euro. Porsche sei "führend in Luxus und Elektrisierung", schrieb Analyst George Galliers. Auch die gesetzten Wachstums- und Margenziele hält er für erreichbar.

Eine ganze Reihe von frischen Kaufempfehlungen regnet es am Dienstag für die Aktie von Luxuskarossen-Bauer Porsche. Nach dem Ende einer Stillhaltefrist dürfen nun auch die Emissionsbanken, die am Börsengang beteiligt waren, ihre Einschätzung abgeben.

Besonders die Elektroauto-Strategie hat Deutsche Bank Analyst Tim Rokossa überzeugt. Porsche sei eine Markenikone mit starken Finanzkennziffern auch in schwierigen Zeiten. Der Wandel zum E-Auto funktioniere ohne eine Verwässerung des starken Markenwerts. Rokosse legt sein Kursziel bei 115 Euro fest.

Anthony Dick, Analyst bei der Investmentbank Oddo BHF, sieht vor allem eine starke Barmittelentwicklung und eine besonders attraktive Ausschüttungspolitik. Das einzigartige Profil mache den Sportwagenbauer zum attraktiven Investment gerade in unsicheren Wirtschaftszeiten, aber auch im Wandel hin zur E-Mobilität, so Dick, der Porsche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro setzt.

Noch bullischer ist die US-Bank JPMorgan. Sie glaubt an ein Kursziel von 140 Euro und stuft die Porsche-Aktie auf "Overweight" ein. Das Unternehmen biete eine "einzigartige Beteiligung am Luxusautosegment", schrieb Analyst Jose Asumendi. Dank starker Preismacht könne man Herausforderungen seitens Inflationskosten, Elektrisierung und Autonomem Fahren gut meistern.

Etwas zurückhaltender bleiben Barclays (Anlageurteil: Equal Weight) und Morgan Stanley (Anlageurteil: Neutral). Die schwache Konjunktur könnte Porsche auf die Probe stellen. Auch die komplexe Unternehmensstruktur und die Doppelrolle von VW- und Porsche-Boss Oliver Blume mache den Ausblick schwierig.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion/ mit dpa-AfX

