Goldaktien ziehen weltweit an

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wolodymyr Selenskyj tauscht sich mit der EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen über weitere Sanktionen gegen den Iran aus (Quelle: N-tv.de, Liveticker vom 6.11.22 16:23 Uhr).Kommentar: Selenskyj führt einen Krieg gegen die militärische Weltmacht Russland und ist darüber hinaus Experte für den Iran (vgl. auch Tagesbericht vom 27.10.22: http://www.goldhotline.de/index.php/tagesbericht/3032-goldaktien-weltweit-fest-selenskyj-israel-und-iran), vgl. auch Vortrag „Gold und Inflation“ auf der Edelmetallmesse München, Folie 43: http://www.stabilitas-fonds.de/files/Test/Vortrag_Mnchen_November_2022.pdf: „Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und in den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwachen Dollar zulegen (aktueller Preis 55.270 Euro/kg, Vortag 54.792 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.