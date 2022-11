Gold seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Klimakonferenz beschließt Hilfsfonds. Der Klimaökonom Ottmar Edenhofer bezeichnet den Fonds als „sehr unkonkret“. Außerdem ist „noch völlig unklar, welche Länder einzahlen und welche Länder nach welchen Kriterien Gelder erhalten“.Kommentar: Dies ist einer der beschriebenen „egal für was“-Bankenrettungsfonds (vgl. Folie 28 des Vortrags auf der Edelmetallmesse München:„Wir befinden uns jetzt in einem Stadium der permanenten Bankenrettung. Egal ob die Rettungsfonds für das Klima, Corona, die Gaspreisbremse, die Bundeswehr oder den Wiederaufbau der Ukraine aufgelegt werden. Die Banken werden über die Gewinnspanne bei der Vergabe der neuen Kredite permanent gerettet. Neue Rettungspakete „egal für was“ müssen folgen, um den Kollaps der Banken zu vermeiden. Diese Kredite werden nie zurückbezahlt und finanzieren die Banken bis zur Währungsreform.“http://www.stabilitas-fonds.de/files/Vortrag_Muenchen_2022.pdfDie EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 54.603 Euro/kg, Vortag 54.644 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.