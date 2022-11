So ist es auch kein Wunder, dass immer mehr Auswanderer Zypern für sich entdecken. Verantwortlich hierfür sind nicht zuletzt die vielen attraktiven Immobilien, die in Gegenden wie Nikosia, Kyrenia, Famagusta und auf der Karpas-Halbinsel zu finden sind. Ein paar Dinge sind bei der Auswahl aber zu beachten. Wie man typische Fehler vermeidet, erklärt Rabih Rabea von XEGARA Estate in diesem Artikel.

Darum sind Immobilien auf Nordzypern so beliebt – Rabih Rabea erklärt

Nach Sizilien und Sardinien ist die 70 km vor der türkischen Küste gelegene Insel Zypern die drittgrößte Insel des Mittelmeers. Seit 1974 ist Zypern geteilt. Während der größte Teil griechisch ist, ist Nordzypern von der Türkei besetzt. Wie auf den übrigen Regionen der Insel gibt es auch hier viel spannende Geschichte, eine facettenreiche Flora und Fauna, eine spannende kulinarische Tradition und viele sehenswerte Ausflugsziele zu entdecken. Doch es gibt noch viele weitere Gründe, derentwegen Nordzypern nicht nur für Urlauber, sondern auch für Hauskäufer von besonderem Interesse ist.

Bildquelle: Rabih Rabea / XEGARA Estate

1. Günstige Preise

Zypriotische Häuser zeichnen sich im internationalen Vergleich durch ihre besonders günstigen Preise aus. Wer in Deutschland ein Haus kaufen kann, kommt hier in vielen Fällen gleich auf zwei. Aufgrund des geringen Kostenniveaus gehört Zypern in verschiedenen Studien zu den Top 5 der Küstenländer, wenn es um Immobilieninvestitionen geht.

2. Wertsteigerungspotenzial

In großen Flächenländern besteht durch eine perspektivische Steigerung der Bautätigkeit das Risiko, dass die Nachfrage sinkt und dass infolgedessen auch Immobilienanlagen an Wert verlieren. Aufgrund der Insellage von Nordzypern ist die Angebotsgrenze weitaus strikter, sodass hier mit langfristigen Wertsteigerungen zu rechnen ist.

3. Preisreduktion durch Deviseneinnahmen möglich

Auf dem zypriotischen Immobilienmarkt wird für Transaktionen im Allgemeinen das britische Pfund genutzt. Es bietet ausländischen Immobilieninvestoren einen hohen Zahlungskomfort, schließt aber auch Inflationsrisiken aus.

Darüber hinaus ist es möglich, in türkischer Lira, US-Dollar und Euro zu handeln. Genauere Angaben hierzu findet man beim jeweiligen Inserenten bzw. Bauunternehmen. Wer ein Haus in Zypern zu Investitionszecken kaufen möchte, kann aufgrund der damit einhergehenden Flexibilität auch Deviseneinnahmen erzielen.