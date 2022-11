Der Aktienkurs von TeamViewer markierte am 9. Juli 2020 sein All Time High am Level von 54,86 Euro. Nach der anschließenden Seitwärtsphase bis zum 17. Februar 2021 bildete sich ein Abwärtstrend aus, der bis 25. Oktober 2022 bestand hatte. Das All Time Low bei 7,67 Euro war der Beginn einer Bodenbildung. In der Spitze entspricht dies einem Minus von 86 Prozent. Die bullische Stimmung der Marktteilnehmer im Oktober und November 2022 in Kombination mit den überzeugenden Quartalszahlen verhalfen der Aktie zu einem Kursgewinn im Ausmaß von 60 Prozent. Der Endpunkt der Aufwärtsentwicklung war der Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei 12,41 Euro. Das Management hat gezeigt, dass es für Wachstum sorgen kann. Es erwartet einen Gewinn pro Aktie im Jahr 2024 von 0,63 Euro, was den Rekordgewinn vom Corona-Jahr 2020 um 20 Prozent übertreffen könnte. Das erwartete KGV 2024 liegt bei Einhaltung der Planzahlen aktuell bei 19,10. Können die Planzahlen erreicht werden, erscheint die Aktie fair bewertet und könnte bei guter Stimmung an den Märkten die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen.

TeamViewer AG (Tageschart in Euro) Tendenz: