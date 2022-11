Die Absatzzahlen weltweiter Autokonzerne wachsen. Im dritten Quartal 2022 legten die Unternehmen bei ihren Umsätzen deutlich um durchschnittlich 28 Prozent zu, wie eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft EY aufzeigt. Insgesamt erreichten die analysierten Unternehmen, hinter denen sich die 16 größten Autokonzerne der Welt verbergen, somit den höchsten Stand, der jemals in einem dritten Quartal erzielt wurde. Deutsche Autobauer führen dabei die Liste an: Sie steigerten ihren Umsatz um insgesamt 26 Prozent, den operativen Gewinn gar um 58 Prozent – und stellten damit Wettbewerber etwa aus den USA und Japan in den Schatten.

Rückenwind erhalten die Autokonzerne durch die aktuell entspanntere Lieferkette. Dadurch sind sie wieder deutlich besser mit Halbleitern und anderen Vorprodukten versorgt und können mehr Fahrzeuge produzieren. Obwohl diese meist zu höheren Preisen verkauft werden, reißt dennoch die Nachfrage nicht ein, stellt Constantin M. Gall, Managing Partner und Leiter Mobility bei EY für die Region Europe West, fest. Und das beschere der Autoindustrie auch weiterhin hohe Umsätze und Gewinne. "Unterm Strich war das dritte Quartal trotz der abflauenden Konjunktur und einer sehr schwierigen geopolitischen Lage für die Autoindustrie ein Traumquartal."