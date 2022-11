Goldman Sachs hat 786 Hedgefonds mit 2,3 Billionen US-Dollar an Bruttoaktienpositionen (1,5 Billionen US-Dollar long und 730 Milliarden US-Dollar short) analysiert, um eine Favoriten-Liste von Hedgefonds zu erstellen. Diese umfasst 50 Aktien, die am häufigsten unter den Top-10-Holdings von Hedgefonds erscheinen. Die Goldmänner ermittelten dafür die Positionen zu Beginn des vierten Quartals, basierend auf den vierteljährlichen 13-F-Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission zum 15. November.

Das Team unter der Leitung von Goldman-Analyst Ben Snider fand heraus, dass 82 Fonds Microsoft und 79 Fonds Amazon unter den Top-10-Aktien hielten. Uber und Netflix wurden ebenfalls in die Top Five der Liste aufgenommen.