Nach der Nervosität aufgrund der Demonstrationen in China richtet sich der Fokus der Märkte wieder auf ihren "godfather", die US-Notenbank Fed und ihren Chef Jerome Powell. Die US-Notenbank gibt oder nimmt Liquidität und ist damit wohl der wichtigste Faktor für die Aktienmärkte. Am Mittwoch Abend (19.30Uhr) steht die Rede von Jerome Powell auf dem Programm - das ist vermutlich wichtiger als die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Im Vorfeld dieser Rede gibt es wieder eindeutige Warnungen von Bullard, Mester und Williams, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben wird und nicht daran denkt, die geldpolitische Straffung vorzeitig zu beenden (also kein "Pivot"). Bullard hat einmal mehr klar gemacht, dass die US-Notenbank keinerlei Interesse daran hat, dass die Aktienmärkte weiter steigen..

1. Mehr Öl verlässt Russland per Tanker mit „unbekanntem Ziel“

2. Nasdaq: Korrektur durch steuerlich bedingte Verkäufe?

Das Video "Fed: Warnschüsse vor der Powell-Rede!" sehen Sie hier..