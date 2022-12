Goldaktien freundlicher

Seite 2 ► Seite 1 von 3

3.000 Einsatzkräfte führen eine Razzia gegen ein Reichsbürgernetzwerk durch und durchsuchen 137 Objekte von 52 Beschuldigten. Bild.de: „Sie planten einen Putsch in Deutschland“. „Mehrere der Personen sollen nach BILD-Informationen sogar im Besitz von legal erworbenen Waffen sein“.In Deutschland gibt es 5,5 Mio registrierte legal erworbene Waffen. Alle Besitzer befinden sich damit im Verdacht, Reichsbürger zu sein und einen Putsch in Deutschland geplant zu haben.Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner: „Die Razzia wirkt wie eine PR-Aktion“. "Mehrere Medien kannten schon seit zwei Wochen die Namen der Beschuldigten, ihre Adresse und den geplanten Zeitpunkt des Zugriffs“ (Quelle: nt-tv.de).ZDF-Mittagsmagazin: „Bei einer bundesweiten Razzia im Reichsbürger-Milieu wurden 25 Personen wegen Terrorverdachts festgenommen, darunter ehemalige Bundeswehrsoldaten und Polizisten sowie eine frühere AfD-Abgeordnete, die als Richterin tätig ist“.Andreas Speit, Rechtsextremismus-Experte im ZDF: „Wir haben es hier mit Personen zu tun aus dem adeligen Milieu, aus dem AfD-Spektrum und tatsächlich auch aus den Sicherheitsstrukturen der Bundesrepublik“ (Quelle: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/razzia-reichsbuerger-muench-haldenwang-100.html)CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter: „Zugleich stellt sich die Frage, ob angesichts der Dimension der Pläne eines Staatsstreichs und der Vernetzung der Beteiligten, also einer offenbar terroristischen Gruppe, hier weitere Ansätze gegeben sind, die gesamte AfD als Beobachtungsfall einzustufen“ (Quelle: Handelsblatt vom 08.12.22).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 54.532 Euro/kg, Vortag 54.483 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.