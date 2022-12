Infinity Stone informiert über den aktuellen Stand des Winterbohrprogramms auf dem Lithiumprojekt Buda

- Infinity Stone hat zwei der drei Bohrlöchern im Rahmen des Winterbohrprogramms im Lithiumprojekt Buda abgeschlossen.

- Alle drei Bohrlöcher - BD-22-01, BD-22-02 und BD-22-03 - durchteuften Pegmatitabschnitte mit mehreren muskovithaltigen Abschnitten.

- Das Winterbohrprogramm folgt auf die Entnahme von Stichproben, die bis zu 367 ppm Li, 2.090 ppm Rb und 4.200 ppm Be ergaben, sowie von Schlitzproben mit bis zu 1.408 ppm Rb über 4 Meter.

Vancouver, BC, 13. Dezember 2022 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE:GEMS) (OTC:GEMSF) (FWB:B2I) (das „Unternehmen“ oder „Infinity Stone“) freut sich, über den aktuellen Stand des Winterbohrprogramms („Winterbohrprogramm“) auf dem Lithiumprojekt Buda zu informieren. Das Unternehmen hat die Diamantbohrungen bei Buda am 5. Dezember 2022 eingeleitet und geht davon aus, dass das Winterbohrprogramm bis zum 16. Dezember 2022 abgeschlossen sein wird.

Alle drei Bohrlöcher, BD-22-01, BD-22-02 und BD-22-03, durchteuften Pegmatitabschnitte mit mehreren muskovitreichen Abschnitten.

Für das Unternehmen ergab sich die Möglichkeit, die während der Herbstbohrungen im Graphitprojekt Rockstone verwendete Bohrausrüstung auch hier wieder einzusetzen und so einerseits Kosten einzusparen und andererseits den Wirkungsgrad zu steigern. Das Winterbohrprogramm folgt auf das erste Explorationsprogramm, das Proben mit erhöhten Rubidium-(Rb), Beryllium-(Be), Lithium-(Li), Cäsium-(Cs) und Tantalwerten (Ta) lieferte. Die Kernproben aus dem Winterbohrprogramm werden derzeit protokolliert, geteilt und in Säcke verpackt, um sie zur Analyse einzusenden.

„Wir freuen uns darauf, das Winterbohrprogramm bei Buda abzuschließen und die Kernproben zur Analyse an das Labor zu überstellen. Das Gebiet in der Nähe des Projekts Buda entwickelt sich rasch zu einer Schlüsselregion für die Exploration und Entdeckung von in Hartgestein gelagertes Lithium“, sagt Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone. „Lithium ist nach wie vor einer der Rohstoffe und Risikoaktiva mit der besten Performance im Jahr 2022, und wir sind sehr zuversichtlich, was das anhaltende Wachstum der nordamerikanischen Lieferkette für Batteriemetalle betrifft, was letztendlich auch die Nachfrage nach Lagerstätten in Ontario ankurbeln wird“, fügte Herr Kalyan hinzu.

Probenahme im Projekt Buda

Wie wir in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. November 2022 berichtet haben, war in einer der 32 Stichproben 367 ppm Li enthalten. Sieben Proben wiesen Rb-Werte von über 1.000 ppm Rb auf. Den Spitzenwert lieferte Probe E6096115 mit 2.090 ppm Rb, während der Durchschnittswert aller 32 Stichproben bei 720 ppm Rb lag. Probe E6096111 wies einen stark anomalen Be-Gehalt von 4.200 ppm zusammen mit 1.320 ppm Rb auf. *

Die besten Ergebnisse erbrachten eine Schlitzprobe mit 1.408 ppm Rb auf 4 Meter (BD-02-02) und eine weitere Probe mit 1.283 ppm Rb auf 4 Meter (BD-03-01). Nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse der Schlitzproben:

Tabelle 1: Beste Ergebnisse der Schlitzproben

Schlitzprobe Abschnitt (m) Rb (ppm) Li (ppm) BD-01-01 5,0 815 13 einschl. 1,0 1570 <10 einschl. 0,5 217 269 BD-02-02 4,0 1408 14 BD-03-01 4,0 1283 20 BD-05-01 0,6 494 192

* Vorsorglicher Hinweis: Die Stichproben sind im Hinblick auf ihre Mineralisierung und ihren Erzgehalt naturgemäß selektiv und lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet zu.

Der Pegmatit im Projekt Buda ist als LCT-Pegmatit mit seltenen Metallen klassifiziert, der typischerweise mit Lithium, Cäsium, Tantal, Beryllium, Rubidium, Niob und Zinn angereichert ist. Im Konzessionsgebiet gibt es noch mindestens sechs weitere Pegmatitgänge. Die aktuellen Probenahmen folgen der lokalen Streichausrichtung der Pegmatiterzganganhäufung, wie aus den Messungen der Gesteinsstruktur hervorgeht.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten und Beratern 450.000 Aktienoptionen mit 5 Jahren Laufzeit und einem Ausübungspreis von 0,35 $ gewährt hat.

Über das Pegmatitkonzessionsgebiet Buda

Das Pegmatitkonzessionsgebiet Buda befindet sich 50 Kilometer westlich der Stadt Thunder Bay (Ontario), entlang des Highway 17/11. Der Zugang zum Konzessionsgebiet ist ausgezeichnet, und zwar über Highway 17/11, der am westlichen Rand des Konzessionsgebiets vorbeiführt, sowie ein Netz von Buschstraßen, die das gesamte Innere des Konzessionsgebiets erschließen. Das Konzessionsgebiet besteht aus einem einzigen Block mit 68 Parzellen mit 1.451 Hektar (3.585 Acres) Grundfläche.

Das letzte bedeutende Programm auf dem Konzessionsgebiet wurde zu Beginn der 1980er-Jahre von der Firma Steep Rock Iron Mines durchgeführt, deren Explorationsbemühungen auf Feldspat ausgerichtet waren. Laut den Unterlagen von Steep Rock beherbergt das Gebiet Buda Station einen „bedeutenden großen Pegmatitgang, der eine wirtschaftliche Betrachtung gerechtfertigt“. Auf dem Konzessionsgebiet wurden sieben Pegmatitgänge kartiert, von denen der Gesteinsgang Steep Rock der größte ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Case Lewis, P.Geo., einer qualifizierten Person" gemäß NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und einem Director des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Infinity Stone Ventures

Infinity Stone hat es sich zum Ziel gesetzt, neben seinem etablierten SaaS-Lösungsportfolio ein diversifizierter Komplettanbieter für die kritischen Energiemetalle zu sein, die in der sauberen Energierevolution Anwendung finden. Infinity Stone kommt der Nachfrage von Batterie- und Windturbinenherstellern, Atom- und Wasserstoffenergieerzeugern sowie Spekulanten im Energiemetallbereich nach, indem es 100%ige Beteiligungen an Lagerstätten und Vorkommen mit kritischen Mineralen in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsgebieten erwirbt, die sich in der Nähe der Endverbraucher in nordamerikanischen Produktionszentren befinden.

Eine Anmeldung zum Newsletter für Anleger ist unter https://infinitystone.ventures möglich.

