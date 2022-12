Am Sonntag veröffentlichte Elon Musk eine informelle Umfrage, in der er die Twitter-Nutzer fragt, ob er als Chef des Unternehmens zurücktreten solle. Nach vier Stunden wurden bereits über 15,6 Millionen Stimmen abgegeben. Die Mehrheit der Befragten, rund 57 Prozent, hat derzeit mit "Ja" abgestimmt. Musk erklärte, er werde sich an das Ergebnis der Umfrage halten. Bisher ist unklar, ob er dies tatsächlich tun wird.

Vor Gericht sagte der Tesla-Chef im November: "Ich gehe davon aus, dass ich meine Zeit bei Twitter reduziere und mit der Zeit jemand anderen finde, der Twitter leitet." Am Sonntag twitterte er jedoch, dass es keinen möglichen Nachfolger für ihn bei dem Social-Media-Unternehmen gibt.

"Die Frage ist nicht, einen CEO zu finden, die Frage ist, einen CEO zu finden, der Twitter am Leben erhalten kann", so Musk.

Musks Umfrage folgte auf Online-Reaktionen, nachdem er in der vergangenen Woche plötzliche Änderungen an Richtlinien vorgenommen hatte, die sich auf die Nutzer von Twitter auswirken. Diese Änderungen wurden als Rechtfertigung für die Sperrung der Twitter-Konten einer Reihe von Journalisten, Kommentatoren und anderen Meinungsmachern genutzt, die sich in der Vergangenheit kritisch über den CEO oder seine Unternehmen geäußert hatten. Einige der Konten wurden später ganz oder teilweise wiederhergestellt, nicht jedoch alle, berichtet CNBC.

Musks turbulente Twitter-Übernahme setzt sich fort. Seine Führung hat zu massiven Personalkürzungen, einem Anstieg rassistischer Hetze sowie zur Entsperrung gesperrter Konten geführt. Werbekunden verlassen die Plattform. Musk dagegen behauptet, dass die Twitter-Nutzung einen historischen Höchststand erreicht habe und dass die Zahl der Hassreden zurückgegangen sei.

Musks Twitter-Management wirkt sich negativ auf das öffentliche Image und den Tesla-Aktienkurs aus. Die Tesla-Aktien sind bis Sonntagabend seit Jahresbeginn um etwa 60 Prozent gefallen.

Teslas größter Privatanleger, Leo Koguan, twitterte am 14. Dezember, dass "Elon Tesla verlassen hat und Tesla keinen funktionierenden CEO hat". Er forderte den Tesla-Vorstand auf, Maßnahmen zu ergreifen. "Tesla braucht und verdient einen Vollzeit-CEO", so Koguan.

In der vergangenen Woche hatte Musk getwittert, dass die Tesla-Aktionäre langfristig von Twitter profitieren würden. In einer Umfrage des Spiegels gaben 63 Prozent der Befragten an, dass Elon Musks öffentliches Auftreten als Twitter-CEO einen überwiegend negativen oder deutlich negativen Einfluss auf ihre Meinung über Tesla habe.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion